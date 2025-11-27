Le besoin des classiques
Publié le par Marc Escola
Une situation peut être kafkaïenne et un repas gargantuesque. Les classiques littéraires sont tout autour de nous, jusque dans le langage courant. Mais comment une œuvre devient-elle un classique ? Et pourquoi la lit-on encore ? Quels sont nos usages des classiques littéraires ? Quelles fonctions leur attribue-t-on ? Dans Les classiques littéraires (P.U. Montréal), Anthony Glinoer pose sur ces questions un regard éclairé par la sociologie historique. Il vient montrer que, reéédités, enseignés, adaptés, réécrits, réimaginés et inlassablement commentés, les classiques littéraires ont toujours joué un rôle important dans la définition de l’identité d’une communauté – nationale ou non. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…