Passer en Mode avion
De récente création, les éditions gardoises L'extrême contemporain doivent leur nom à la collection naguère fondée aux éditions Belin par Michel Deguy. Elles accueillent aujourd'hui le nouveau livre que Martin Rueff consacre au poète et, avec lui, à "la chose de la poésie". Un livre écrit "au clair du chagrin" au lendemain de la disparition de celui à qui l'on doit aussi la création de la revue Po&sie. Il vient faire "une aube à la vie maintenue, au seuil de la perte. Comme tel, ce livre est un tombeau ; comme tel il est une catastrophe". En nous invitant à passer en Mode avion, Martin Rueff nous embarque "par poèmes, proses ou essais" pour penser et imaginer une "histoire (une théorie ?) générale de l’écriture ou de l’inscription". Fabula donne à lire une section de l'ouvrage : "Heureux qui comme"…
Rappelons que Martin Rueff avait consacré un premier essai à l'œuvre de Michel Deguy et à sa pensée de la poésie : Différence et identité. Michel Deguy, situation d'un poète lyrique à l'apogée du capitalisme culturel (Hermann), dont Acta fabula avait doublement rendu compte : "Logique de la poésie" sous la signature de Guillaume Artous-Bouvet et "Image, allégorie, mémoire (Michel Deguy" à l'initiative de Guillaume Perrier.