Résonances d'Annie Ernaux

Une salve de parutions vient dire cet automne la résonance de l'œuvre d'Annie Ernaux. La revue Textimage s'attache à "Annie Ernaux et Les Années Super 8 : des textes au film", à l'initiative de Fanny Cardin et Nathalie Froloff, quand les éditions Gallimard rééditent l'ensemble des titres de l'écrivaine dans la collection Folio en ce mois de novembre. La revue Études françaises nous fait entrer dans "L’atelier d’Annie Ernaux. De la recherche à la création", à l'invitation de Pierre-Louis Fort, Élise Hugueny-Léger et Anne-Marie Petitjean. Cora Iringó publie Annie Ernaux : l'art de la trace (Presses Universitaires de Rennes), issu d'échanges avec l'autrice ; Fabula vous invite à découvrir l'Introduction de l'ouvrage… et à lire la Préface que lui a donné Tiphaine Samoyault…

Rappelons parmi les Colloques en ligne de Fabula, les actes du colloque tenu à Amiens en 2017, et réunis par Aurélie Adler et Julien Plat : "Annie Ernaux, les écritures à l'œuvre".