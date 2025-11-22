Politique du polar

Genre littéraire plébiscité par un large public, le polar serait, veut-on croire, viscéralement subversif : ce lieu commun domine les imaginaires depuis plus d’un demi-siècle. Mais qu’en est-il vraiment ? Le polar remplit-il effectivement une fonction de critique sociale ? Dans Politiques du polar (Amsterdam), Lucie Amir analyse les œuvres des grands noms du genre aussi bien que les discours et institutions qui les portent, et livre une enquête méticuleuse sur son histoire et les tentatives de politisation qui l’ont concerné en France.

Paraît dans le même temps l'essai que Natacha Levet et Benoît Tadié consacrent aux Femmes de la Série Noire (Gallimard). Si la collection créée en 1945 par Marcel Duhamel au sein de la maison Gallimard est réputée être une collection de polars "plutôt pour hommes", il faut se souvenir que Gertrude Walker y est publiée dès 1950 et que les femmes – de Germaine Gibard, qui a conçu la mythique couverture noire, à Odile Lagay en passant par Michelle Vian – sont nombreuses à avoir participé à l’élaboration de son riche catalogue.

Rappelons le sommaire récemment accueilli parmi les Colloques en ligne de Fabula : "Styles du roman policier", à l'initiative de Vincent Berthelier, Dominique Rabaté et Marc Vervel.