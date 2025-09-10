Flammarion fête ses 150 ans
Publié le par Marc Escola
Sous le titre Flammarion, 150 ans d'édition et de librairie, un album signé par Pascal Fouché et Alban Cerisier vient rendre compte de l'histoire singulière d'une maison qui a rejoint le groupe Madrigall en 2012 et révèle la variété d’un catalogue qui, à lui seul, offre une vue imprenable sur l’histoire des livres, des idées, de la création littéraire et des mœurs. Pour l'occasion, Flammarion publie une série de titres dans une édition anniversaire, qui s'ouvre (à tout seigneur, tout honneur) sur Les étoiles et l'univers sidéral de Camille Flammarion, auquel Elsa Courant consacre par ailleurs un essai Faire rêver le monde, et accueille quelques titres inattendus dont Legs de Freud de Jacques Derrida, extrait de La Carte postale.