Pascal Fouché, Alban Cerisier, Flammarion, 150 ans d'édition et de librairie

Ancrée dans son époque, sensible à toutes les couleurs de son environnement, Flammarion porte l’empreinte des évolutions culturelles, politiques et sociales de son temps. Objet d’instruction et de distraction, de progrès et de bien-être social, le livre doit se rendre accessible à tous : cette conviction, héritée de l’expérience fondatrice de la librairie d’Ernest Flammarion, définit une politique éditoriale et commerciale continûment tournée vers les lecteurs.

Cet album rend compte d’une histoire singulière qui a rejoint celle des Éditions Gallimard en 2012 et révèle la variété d’un catalogue qui, à lui seul, offre une vue imprenable sur l’histoire des livres, des idées, de la création littéraire et des mœurs.