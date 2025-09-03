Elsa Courant, Faire rêver le monde

Tout commence en 1879, quand le cosmologue Camille Flammarion, habile conférencier et jeune auteur reconnu, livre aux lecteurs un chef-d’œuvre de vulgarisation : 888 pages de science de l’univers dans un style limpide et attractif. C’est l’Astronomie populaire, qui lance une grande lignée de best-sellers scientifiques signés et édités par les Flammarion.

L’un des atouts majeurs de l’ouvrage est d’allier un texte empreint du goût de la transmission et des images spectaculaires. Entre autres illustrations, le livre montre des mondes planétaires inconnus qui font rêver le public. Entre la plume et le burin, naissent des univers à la fois nouveaux et familiers, qui racontent l’histoire de notre planète et son devenir en s’inspirant de paysages primitifs ou imaginaires. L’impression produite est extraordinaire.

Dans les dernières décennies du XIXᵉ siècle, la curiosité des citoyens pour les nouvelles connaissances et les progrès techniques est immense. Une famille entreprenante, les Flammarion, perçoit cet intérêt et creuse son sillon autour de Camille, autodidacte passionné, amoureux du ciel, et Ernest, brillant marchand de livres.

C’est cette histoire, richement illustrée de nombreuses planches originelles, que ce livre raconte avec passion. L’autrice, archives à l’appui, nous plonge dans le contexte culturel, scientifique et littéraire de l’époque. Comme le lecteur d’hier, à votre tour, laissez-vous emporter par le rêve.

