Trente-cinq essais de poétique
Six mois après la disparition de Jacques Roubaud, les éditions Nous font paraître sous le titre Poétique, études un recueil de trente-cinq textes rédigés par le poète sur près de cinquante ans. Préfacés par Stéphane Baquey, ces textes parfois savants, souvent d’une grande clarté introductive, offrent des réflexions sur la poétique et sur la situation de la poésie contemporaine, des études sur le vers, sur la narration et le conte, sur le rapport entre poésie et mathématique. Mais aussi des considérations sur la prose et le roman, sur la difficulté supposée de la poésie, sur la traduction, sur la lecture, sur l’art de la liste, ainsi que des textes sur l’Oulipo, sur la mémoire et les arts de mémoire, sur la poésie médiévale japonaise et la poésie américaine du vingtième siècle… Affirmation et défense de la poésie, ce livre-somme révèle l’élaboration et les étapes d’une poétique, ainsi que l’ampleur des recherches de Jacques Roubaud sur la poésie. Fabula vous invite à lire la Préface et les premières pages du recueil…
Rappelons qu'on peut lire dans Acta fabula le compte rendu proposé par Pierre Vinclair d'un précédent recueil d'essais du poète, Poétique. Remarques. Poésie, mémoire, nombre, temps, rythme, contrainte, forme, etc. (Seuil, "La Librairie du XXIe s.", 2016) : "Le Tractatus mnemo‑poeticus de Jacques Roubaud".
