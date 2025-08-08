Jacques Roubaud, Poétique, études

Préface de Stéphane Baquey

Poétique, études rassemble 35 textes écrits par Jacques Roubaud sur près de cinquante ans. Parfois savants, souvent d’une grande clarté introductive, les textes qui composent ce livre frappent par leur très grande diversité d’approches, de thèmes, de styles.

On y trouve des réflexions sur la poétique et sur la situation de la poésie contemporaine, des études sur le vers, sur la narration et le conte, sur le rapport entre poésie et mathématique. Mais aussi des considérations sur la prose et le roman, sur la difficulté supposée de la poésie, sur la traduction, sur la lecture, sur l’art de la liste, ainsi que des textes sur l’Oulipo, sur la mémoire et les arts de mémoire, sur la poésie médiévale japonaise et la poésie américaine du vingtième siècle.

Affirmation et défense de la poésie, ce livre-somme révèle l’élaboration et les étapes d’une poétique, ainsi que l’ampleur des recherches de Jacques Roubaud sur la poésie. Le poète y développe les thèses, les analyses et les principes qui ont à la fois guidé toute son œuvre et modifié le paysage réflexif de la poésie française.

