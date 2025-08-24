De l'art de conférer

La collection "Les petites conférences" des éditions Bayard accueillent de loin en loin de brefs textes à mettre entre toutes les mains comme entre toutes les oreilles. Ainsi de Ô mes ami-es, signé par Marielle Macé, de l'essai de Georges Didi-Huberman récemment réimprimé Emotion, quelle émotion, de la méditation de Peter Szendy décidé à Faire son cinéma, ou de la Petite histoire des grèves et des soulèvements populaires de Ludivine Bantigny. On pourrait aussi avoir l'usage cet automne de l'opuscule de Patrick Boucheron également réimprimé : Comment se révolter ? (rééd.)

(Illustr. : Conférence avec Patrick Boucheron, historien, lors du festival littéraire le Banquet du Livre a Lagrasse dans l’Aude le 5 août 2024.)

