Ludivine Bantigny, Petite histoire des grèves et des soulèvements populaires

« Depuis la grève on voit l’horizon », disait une pancarte dans un mouvement récent. Car la grève a un double sens, ici poétiquement souligné : d’une part, la plage et, d’autre part, le suspens du temps par l’arrêt du travail. Alors, celles et ceux qui font grève – pour de meilleures conditions de salaire, de travail, d’existence, pour la défense d’un métier, par le souci de la dignité… – trouvent du temps pour se retrouver, délibérer et décider collectivement. Il leur arrive même d’occuper leurs lieux de travail, ainsi métamorphosés.

Ludivine Bantigny nous propose ici un passionnant panorama, à la fois historique et anthropologique, de la Révolution de 1789 aux Gilets jaunes, des différents mouvements et soulèvements populaires.

