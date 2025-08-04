Marielle Macé, Ô mes ami·es

L’amitié est l’une des expériences les plus intenses et les plus précieuses de notre existence, un objet d’espoir et de joie, mais aussi, parfois, d’inquiétudes et d’interrogations. Pour la comprendre et la célébrer, Marielle Macé fait appel à des récits d’enfance, à la poésie contemporaine, au théâtre de Nathalie Sarraute, au cinéma d’Abbas Kiarostami, aux animaux, aux « faux-amis » de la langue…

En partageant de nombreuses histoires et de profondes réflexions, en s’attachant à l’importance qu’ont, dans l’amitié, les jeux, les lieux, le temps qui passe, l’imperfection, en nous rappelant que le mot anglais pour dire « ami », « friend », et le mot allemand « Freund » (qui est presque le même), sont de la même famille que « free », « frei », qui signifient « libre », l’autrice nous invite à comprendre l’amitié comme un lien qui libère, et à en éprouver les multiples facettes.

—

« Que recherche-t-on, au fond, dans l’amitié ? L’autrice partage, sans l’imposer, son propre témoignage. Elle s’émerveille de certaines amitiés. D’autres sont restées distantes mais sincères, sont éphémères ou perdues… Aucune ne se ressemble, mais toutes sont précieuses. La lecture de cet opus donne l’occasion d’une pause bienvenue, d’un moment célébrant celles et ceux qui sont toujours là, quand le besoin se fait sentir. Numéro de

funambule d’une chercheuse loin de son pré carré, l’essai ouvre, avec douceur, la perspective d’une belle discussion entre amis. » Alexandre Tréhorel, La Croix

« L’ouvrage navigue entre les récits mythologie et le Petit Nicolas, les statuettes étrusques, Nathalie Sarraute, l’architecture ou encore ce fabuleux film d’Abbas Kiarostami, Où est la maison de mon ami ? Penser l’intensité de l’amitié ne consiste pas seulement à se demander comment nous la vivons. C’est aussi partir à la recherche d’œuvres qui éclairent les facettes de ce lien tout à fait spécial, lieu d’un apprentissage de la liberté. » Marie Viguier, Maze

« La magnifique Marielle Macé signe un éloge d’une délicatesse infinie sur l’amitié. Une pépite. » Librairie Mollat