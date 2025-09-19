Classique ou moderne ? Moraliste ou amorale ? Apolitique ou féministe ? Libre ou entravée ? Colette a su construire une œuvre populaire et a gagné la reconnaissance de ses pairs en littérature. Sa liberté de ton et de mouvement, sa largesse d’esprit ainsi que son écriture singulière lui ont donné la faveur du public. Ses textes brossent le tableau sans fard d’une condition féminine diverse et témoignent de la trajectoire d’une femme indépendante au cœur du XXᵉ siècle. La BnF lui consacre une exposition "Les mondes de Colette", du 23 septembre 2025 au 18 janvier 2026. Rassemblant environ 150 documents (manuscrits, photographies, livres illustrés…) et réunissant des contributions signées par des spécialistes mais aussi des personnalités, le catalogue qui paraît aux éditions Gallimard propose une traversée de l’œuvre de la grande écrivaine.

Après Sido, édité par Flavie Fouchard et La Maison de Claudine par Marie-Clémence Régnier, le catalogue de la collection GF-Flammarion s'enrichit d'une nouvelle édition de Chéri, procurée par Guy Ducrey. Portrait à la fois tendre et mordant d’une liaison qui s’achève, Chéri est un roman splendide où Colette met en lumière la fragilité des êtres face à la solitude et au temps qui passe. Fabula vous propose de feuilleter le livre…

Rappelons la parution en 2023 du volume de la Bibliothèque de la Pléiade Le Blé en herbe et autres récits, présenté par Antoine Compagnon auquel on doit d'avoir naguère passé Un été avec Colette (Les Équateurs).