Marguerite & Virginia

"J’ai traduit en français The Waves, l’avant-dernier roman de Virginia Woolf, et je ne le regrette pas, puisque dix mois de travail ont eu pour récompense une visite à Bloomsbury, et deux brèves heures passées aux côtés d’une femme à la fois étincelante et timide, qui me reçut dans une chambre envahie par le crépuscule. On se trompe toujours quand il s’agit des écrivains de son temps : on les surfait, ou on les dénigre. Je ne crois pourtant pas commettre d’erreur quand je place Virginia Woolf parmi les quatre ou cinq grands virtuoses de la langue anglaise et entre les rares romanciers contemporains dont l’œuvre a quelques chances de durer plus de dix ans. Et j’espère même, malgré tant de signes du contraire, qu’il y aura encore vers l’an 2500 quelques esprits assez avertis pour goûter les subtilités de cet art." Sous le titre Sur Virginia Woolf. Une femme étincelante et timide et autres textes brefsa collection Folio 3 € accueille quatre courts essais critiques de Marguerite Yourcenar consacrés à Woolf, Poussin, Mozart et Borges. Fabula donne à lire quelques pages du volume…