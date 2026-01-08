Les meilleures années de Charles Juliet

Charles Juliet nous a quitté le 26 juillet 2024. Les éditions P.O.L travaillaient avec lui à l’édition du onzième volume de son journal, à partir de l’année 2013. Il en avait décidé le titre : Mes meilleures années. Le volume qui était encore en chantier avant sa disparition est paru au mois de décembre dernier, réunissant les textes inédits qu’il avait sélectionnés, dans un ordre fragmentaire qui restait à définir, mais qui peuvent être lus aujourd’hui comme sa volonté de rencontrer "ce qui appartient à tous, là où j’ai chance d’accéder au permanent, à l’intemporel". Charles Juliet évoque ses lectures, ses rencontres, revient sur son parcours, son enfance, et surtout sur l’histoire douloureuse, mais toujours déterminée, de sa vocation littéraire qui a fait de lui un écrivain majeur. Fabula vous invite à feuilleter le livre…

Rappelons qu'au printemps dernier, les éditions POL avaient fait paraître deux titres déjà salués par Fabula : La Fracture et autres textes, qui réunissait cinq textes évoquant la lente maturation qui a conduit à un choix d’existence voué à l'écriture. Avec Le Déclic, Charles Juliet proposait une nouvelle sur "l’enrichissement de la vie" ; dans La Fracture et Souvenirs d’une lointaine enfance, il reprenait ainsi l’exercice intime de relecture de son passé, et approfondissait ainsi depuis les déchirures de son enfance le cheminement qui lui fut nécessaire pour maîtriser un destin difficile et trouver sa vocation d’écrivain qui aboutira à la réussite de Lambeaux, en 1995. Le recueil offrait aussi deux hommages à deux livres qui ont marqué et influencé sa vie : L’Étranger d’Albert Camus et Le Dieu nu de Robert Margerit.

On pourra lire dans Acta fabula le compte rendu signé par Natacha Lafond du volume collectif dirigé par Marie-Thérèse Peyrin, Fraternellement, Charles Juliet : "Charles Juliet & la cause poétique".