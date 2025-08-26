Colette, Sido (éd. Flavie Fouchard)

Édition de Flavie Fouchard

« Tu as hérité de mes goûts, mon trésor chéri. Tu aimes les cataclysmes, le bruit du vent dans les arbres, l’amour des beaux arbres, des fleuves, de la mer… » écrit Sidonie à sa fille dans une lettre de 1907. En miroir, Colette offre de sa mère, dans Sido, le portrait d’une femme libre et passionnée, à l’écoute de ses enfants, de la nature et des animaux.

Autour d’elle gravitent son mari – l’énigmatique « Capitaine », amoureux des livres –, ses deux filles et les « Sauvages », les deux frères de Colette, qui désertent la maison pour battre la campagne…

Accompagnés de photographies reproduites dans cette édition, les trois « poèmes en prose » de Sido réinventent une enfance bienheureuse, où s’expriment tour à tour la nostalgie et la célébration de la vie.

