Colette, Chéri (éd. Guy Ducrey)

Édition de Guy Ducrey

« Mon pauvre Chéri… Est-ce drôle de penser qu’en perdant, toi ta vieille maîtresse usée, moi mon scandaleux jeune amant, nous avons perdu ce que nous possédions de plus honorable sur la terre... »

Dans le Paris insouciant de la Belle Époque, Léa de Lonval, courtisane d’âge mûr, et « Chéri », jeune homme séduisant mais capricieux, vivent un amour passionné depuis plusieurs années. Mais Chéri doit se marier avec la jeune Edmée…

Portrait à la fois tendre et mordant d’une liaison qui s’achève, Chéri est un roman splendide où Colette met en lumière la fragilité des êtres face à la solitude et au temps qui passe.

Guy Ducrey est professeur de littérature comparée à l’université de Strasbourg. Il a notamment publié avec Jacques Dupont le Dictionnaire Colette (Classiques Garnier 2018).