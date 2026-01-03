Back to 1966

L'année 66 vit paraître coup sur coup Critique et vérité de Barthes, Figures de Gérard Genette, Les Mots et les Choses de Foucault, Problèmes de linguistique générale de Benveniste, ou les Ecrits de Lacan, et qui vit sortir sur les écrans Masculin féminin de Godard, La Guerre est finie de Resnais, La Religieuse de Rivette, ou encore Au hasard Balthazar de Bresson ; Antoine Compagnon avait consacré à cette année singulière un cours au Collège de France resté fameux. Nos deux revues Fabula-LTH et Acta Fabula s'étaient alors associées pour publier les actes du séminaire lié à ce cours "1966, annus mirabilis" (LHT, n° 11) et pour relire quelques-unes des plus importantes publications ou des sorties les plus marquantes de cette année analytique ("Dossier critique", n° 31). Les deux sommaires montraient que la révolution théorique alors à l'œuvre y a sans cesse croisé de profondes mutations sociologiques : 66 fut notamment l'année où entra en vigueur la réforme des régimes matrimoniaux qui rendait effective la capacité juridique de la femme mariée - les femmes et la jeunesse, auscultées par Godard, étaient bien les agents de la modernisation alors en cours.

Antoine Compagnon fait paraître ces jours-ci 1966, année mirifique dans la collection Bibliothèque des Histoires (Gallimard), qui s'attache à restituer le tissu de ses jours, au fil d'une enquête profondément novatrice où se croisent, entre marée structuraliste et Nouvelle Vague, Georges Perec, Michel Foucault, le briquet jetable, André Malraux, les livres de poche, La Grande Vadrouille, la microcassette Philips, ainsi que Marguerite Duras, Aragon, Jean-Luc Godard, Roland Barthes et bien d’autres. Il y est question de choses et de mots, de sons et d’images, mais encore d’histoire et de sociologie, de cinéma et de télévision, de poésie et de musique, de révolte aussi — deux ans avant Mai —, et de mémoire, avec le débat sur les camps d’extermination. Il n’en faut pas moins pour recomposer cet incendie prodigieux qui marque un seuil entre deux époques. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage… Se trouve réédité dans le même temps un précédent essai de l'Académicien : La littérature, ça paye ! dans la collection Folio Actuel (Gallimard toujours).