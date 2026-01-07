Pensées de Perros
Jean-Pierre Siméon publie une sélection des Pensées collées de Georges Perros : un choix parmi les milliers de pages de Georges Perros "pour faire apparaître la constance et la cohérence de ce vœu ardent qui sous-tend toute l’œuvre de ce veilleur des embruns parti vivre à Douarnenez le compagnonnage du ciel ouvert et du grand large : vivre une vie intense et libre au plus près du réel, au cœur de la vie ordinaire, au diapason de la poésie. Mais il n’y a pas de vérité assénée ici, pas de coaching du mal-être, de voie à sens unique ni de système clefs en main, seulement du donné à penser". Fabula vous invite à découvrir quelques-uns de ces 350 fragments en feuilletant le livre…
Rappelons la parution en 2023 de J'habite près de mon silence (éd. Finitude) et la publication de la Correspondance 1968-1978 avec Pierre Pachet (Le Bruit du temps), mais aussi un an en amont des Correspondances avec Bernard Noël (éd. Unes).