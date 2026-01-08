Mme Bovary et moi

Dans Madame Bovary, ma mère et moi qui paraît ces jours-ci aux éditions de l'Aube, Samira El Ayachi explore l’héritage intime des mères et des livres. L'ombre de l'héroïne de Flaubert hante l'héroïne de ce roman qui tient sans doute de l'autobiographie fragmentaire. Le livre tisse l’intime, la mémoire familiale et la littérature, pour approcher la relation entre une mère silencieuse et une fille soucieuse des mots, et explorer un angle mort de notre histoire collective : la santé mentale des femmes arrivées en France avec le "regroupement familial", au tournant des années 80.