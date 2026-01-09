Après Littérature et zoomorphie satirique (XVIe-XXIe siècles) qui donnait à lire les actes du colloque tenu à Paris en novembre 2024 à l'initiative d'Anne Simon et Nicolas Corréard, les Colloques en ligne de Fabula accueille un sommaire Espèces en voie d’apparition. Bestiaires imaginaires et encyclopédies fictives réuni par Émilie Frémond à l'issue d'un colloque coorganisé à l'INHA avec Alain Schaffner en mai de la même année. S’il n’existe qu’une façon de s’éteindre pour une espèce animale, il existe mille façons d’apparaître : dans la nomenclature du zoologiste, dans le système de l’utopiste, dans la fiction du romancier d’anticipation, dans la fable de l’auteur jeunesse ou dans la galerie du musée. Si de nouvelles espèces jusqu’alors inconnues continuent aujourd’hui d’apparaître et posent des questions qui touchent autant aux sciences du vivant qu’aux politiques d’exploitation ou de protection des écosystèmes, la littérature et les arts n’ont pourtant cessé depuis l’émergence de la science moderne de questionner les frontières entre les règnes et les espèces, les manières de classer et d’apprendre. Inventer de nouvelles espèces, de nouveaux noms et de nouvelles formes, en reprenant les genres hérités d’une tradition encyclopédique ou en élaborant le cadre fictionnel nécessaire à l’épanouissement d’une animalité alternative tient sans doute du jeu – un jeu dont on ne saurait croire qu’il puise au seul plaisir des chimères et mots-valises.

(Illustr. Ruth Mc Enery Stuart and Albert Bigelow Paine, Gobolinks, or Shadow-Pictures for Young and Old, New York, The Century Co, 1896)