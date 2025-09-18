Les mondes de Colette

Classique ou moderne ? Moraliste ou amorale ? Apolitique ou féministe ? Libre ou entravée ? Colette, autrice essentielle de la première moitié du XXᵉ siècle, a su construire une œuvre populaire et a gagné la reconnaissance de ses pairs en littérature. Sa liberté de ton et de mouvement, sa largesse d’esprit ainsi que son écriture singulière lui ont donné la faveur du public. Ses textes brossent le tableau sans fard d’une condition féminine diverse et témoignent de la trajectoire d’une femme indépendante au cœur du XXᵉ siècle. Rassemblant environ 150 documents (manuscrits, photographies, livres illustrés…), cet ouvrage propose une traversée de l’œuvre de la grande écrivaine.