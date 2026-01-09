Claudel entre dans la GF

Après Gide en 2022, c'est au tour de Claudel de tomber de tout son haut dans le domaine public, et d'entrer dans la GF-Flammarion, pour qui Françoise Dubor a procuré coup sur coup les éditions du Soulier de satin (1929) et du Partage de midi (1906). De belles occasions de retrouver sous des habits neufs l'amour impossible aussi bien qu'immortel de doña Prouhèze et don Rodrigue, et de reprendre le voyage vers Hong Kong avec De Ciz, Ysé, Amalric et Mesa. On attend maintenant le retour de L’Annonce faite à Marie et L’Échange.

(Photo : Le Soulier de satin, m.e.s d'Éric Ruf, 2025, photo ©Jean-Louis Fernandez – coll. Comédie-Française)