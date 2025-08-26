Colette, La Maison de Claudine (éd. Marie-Clémence Régnier)

Édition de Marie-Clémence Régnier

« La maison de Claudine », c’est bien plus que la demeure de Saint-Sauveur-en-Puisaye où la jeune Colette a passé son enfance, auprès d’une mère libre et sensible, « Sido ». Anecdotes, portraits de famille ou de voisins, d’animaux ou d’objets aimés… En trente-cinq nouvelles, Colette réinvente les lieux et les êtres qui l’ont rendue heureuse et ont fait d’elle une écrivaine. La maison, devenue « maison-livre » par l’écriture, se mue en un espace sacré, reliquaire de l’enfance et du souvenir.

