Histoire de la sexualité : suite et fin

En 1978, Michel Foucault annonce un volume de son Histoire de la sexualité "consacré aux hermaphrodites". Avec la réorientation de son enquête vers l’Antiquité, il y a renoncé. Demeurait dans ses archives un manuscrit qui aurait pu en faire l’ouverture, et qu'éditent aujourd'hui par Henri-Paul Fruchaud et Arianna Sforzini, avec une postface d'Éric Fassin. À partir de procès échelonnés entre le xvie et le XVIIIᵉ siècle, le philosophe y met en lumière le passage d’un régime juridique, attribuant un "sexe de décision", à un régime de véridiction, postulant que chaque individu a un seul et "vrai" sexe, qu’il revient à la science médicale de déterminer. C’est aussi le seul écrit dans lequel Foucault élabore la distinction cruciale, à la fois historique et théorique, entre sexe anatomique et sexualité. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…

Hasard du calendrier ou signe des temps, Régis Schlagdenhauffen fait paraître aux éditions de l'Aube Sexualités impudiques, un essai issu d'une analyse approfondie des archives judiciaires françaises pour offrir un panorama inédit des condamnations pour "impudicité" depuis 1810, et dessiner les contours moraux de la société française.

(Illustr. : Hermaphrodite endormi(e), Copie romaine d’une statue hellénistique restaurée en 1619 par le Bernin à la demande du cardinal Borghèse)