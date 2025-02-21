Régis Schlagdenhauffen, Sexualités impudiques

Fondé sur une analyse approfondie des archives judiciaires françaises, ce panorama inédit des condamnations pour impudicité depuis 1810 offre une lecture originale et genrée des contours moraux de la société française. Il montre comment des sexualités qualifiées de « déviantes » ont été utilisées par la justice pour imposer les normes de l’État ; il met aussi en lumière diverses fractures dans la perception de l’immoralité. L’enquête sociologique et historique menée par Régis Schlagdenhauffen donne à voir pour la première fois de façon systématique la répression subie, dans la durée, par des milliers d’homosexuels, condamnés pour « outrage public à la pudeur », aux côtés d’autres comportements jugés obscènes selon les normes de la pudeur. À travers l’examen minutieux des décisions judiciaires, l’auteur examine les situations parfois absurdes, souvent dramatiques, qui ont conduit ces individus devant les tribunaux. En découle une meilleure compréhension des mécanismes par lesquels l’État s’est imposé comme l’arbitre des mœurs, contribuant ainsi à la construction du cadre moral de la société française.

Une étude passionnante et essentielle des rapports entre pouvoir, morale et libertés individuelles en France.