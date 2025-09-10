Michel Foucault, Les hermaphrodites

Édition d'Henri-Paul Fruchaud et Arianna Sforzini.

Préface d'Arianna Sforzini, postface d'Éric Fassin

En 1978, Michel Foucault annonce un volume de son Histoire de la sexualité « consacré aux hermaphrodites ». Avec la réorientation de son enquête vers l’Antiquité, il y a renoncé. Demeure dans ses archives ce manuscrit qui aurait pu en faire l’ouverture. À partir de procès échelonnés entre le xvie et le XVIIIᵉ siècle, il met en lumière le passage d’un régime juridique, attribuant un « sexe de décision », à un régime de véridiction, postulant que chaque individu a un seul et « vrai » sexe, qu’il revient à la science médicale de déterminer.

C’est aussi le seul écrit dans lequel Foucault élabore la distinction cruciale, à la fois historique et théorique, entre sexe anatomique et sexualité.

La préface d’Arianna Sforzini présente cette histoire par une lecture attentive des concepts organisant le texte, tandis que la postface d’Éric Fassin en fait ressortir les enjeux les plus contemporains, en analysant les rapports entre sexualité, sexe et genre.

