Marc Bloch sur le métier

Le 16 juin 2026, Marc Bloch entrera au Panthéon. Mais ce sont les éditions Amsterdam qui créent l'événement donnant à lire les Carnets inédits (1917-1943) qui ouvrent au grand public le laboratoire de l'historien. Les deux carnets réunis dans le volume – "Quelques notes de lecture" et "Mea" – nous font voir un Bloch lecteur passionné, curieux de tout, aux prises avec les débats et les tourments de son époque. La préface signée par Julien Théry examine la "religion de la nation" chez Bloch, quand la postface de Massimo Mastrogregori offre une analyse de sses écrits politiques, et les enjeux, toujours actuels, de l’expérience politique de l’historien comme des usages publics de l’histoire.

Paraît dans le même temps un volume de Carlo Ginzburg traduit par Martin Rueff pour les P.U. de Lyon : Dialogues avec Marc Bloch, qui rassemblent trois textes de l'historien italien pour qui l’influence de Marc Bloch fut déterminante, et qui éclairent aussi trois périodes de sa carrière.

Rappelons la parution l'an passé aux éditions Allia des Réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, mais aussi l'essai de Christophe Pébarthe, L'histoire est une science sociale. Pour Marc Bloch, et salions la réédition de la biographie d'Olivier Lévy-Dumoulin, Marc Bloch (Presses de Sciences Po)