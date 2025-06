Olivier Lévy-Dumoulin, Marc Bloch (2ème éd.)

Une biographie qui montre comment les démarches intellectuelles de Marc Bloch – histoire régressive, histoire comparée, histoire des structures sociales –, sa vision de l'enseignement de l’histoire et ses engagements de citoyen ont été animés par un même questionnement.

Marc Bloch parmi ses pairs. Marc Bloch fondateur des Annales. Marc Bloch martyr de la cause nationale. Marc Bloch panthéonisé.

La résurrection intellectuelle, épistémologique et civique de cette figure longtemps éclipsée par Lucien Febvre et Fernand Braudel invite à se pencher sur le savant, le professeur et le citoyen qu'il fut.

Dans cette biographie de l’auteur de L’Étrange Défaite, Olivier Lévy-Dumoulin montre comment les démarches intellectuelles de Marc Bloch – histoire régressive, histoire comparée, histoire des structures sociales –, sa vision de l’enseignement de l’histoire et ses engagements de citoyen ont été animés par un même questionnement. Et comment cette quête d’une osmose entre les différentes formes d’intervention que l’historien pratiqua fut à la fois infructueuse et pourtant créatrice.

Sommaire :

Préface - Marc Bloch et le Panthéon, par Nicolas Offenstadt

Introduction

PREMIÈRE PARTIE. REGARDS CROISÉS

Chapitre 1. La construction d'une figure

Chapitre 2. Marc Bloch, leur contemporain : le regard des pairs

Chapitre 3. « Ce que je suis » et le regard de l'ami

Chapitre 4. Post-mortem : le procès en béatification

Chapitre 5. Débats et combats d’aujourd’hui

La trame d’un combat médiéval

La terre et la technique

De la méthode : le dépassement du positivisme ?

L’homme dans sa globalité

Théorie et politique : le « marxisme » de Marc Bloch

Marc Bloch et la politique

L’empreinte de l’expérience : Marc Bloch et la première guerre mondiale

SECONDE PARTIE. QUELQUES CLÉS POUR UNE HISTOIRE

Chapitre 6. L’originalité comme symptôme

Le symptôme

L’originalité et le métier

« Un enfant de la balle »

L’outillage de l’historien

Une revue pour clore la liste des outils de l’historien

Chapitre 7. Visages de Marc Bloch : le savant, le témoin, l’acteur

Chapitre 8. Le rôle social : la pensée et l’action selon Marc Bloch

La dialectique présent-passé et l’anachronisme

Témoin et juge

Conclusion

Chronologie

Bibliographie

Index