Carlo Ginzburg, Dialogue avec Marc Bloch (trad. Martin Rueff)

Préface de Julien Théry

Postface de Manuela Martini

L’influence de Marc Bloch fut déterminante dans la construction de la pensée et de la méthode historique de Carlo Ginzburg. Trois textes de ce dernier sont ici rassemblés, tout à la fois réflexions et hommages, rédigés à trois périodes de sa carrière : de 1965, à l’époque de la rédaction de son important ouvrage, Les Batailles nocturnes, à 2024, à l’occasion du centenaire de la parution des Rois thaumaturges, en passant par 1973, date de sa préface à la traduction de ce livre fondateur.

Chronologie d’une conversation scientifique, ce triptyque est mis en perspective par les textes d’historiens spécialistes de périodes éloignées l’une de l’autre, montrant par-là l’importance des apports méthodologiques de Bloch comme de Ginzburg. Julien Théry, médiéviste, synthétise l’entrelacement historiographique des deux œuvres, tandis que Manuela Martini, contemporanéiste, se penche sur le phénomène des fausses nouvelles, fil rouge de ce dialogue à distance entre deux historiens d’exception.

Carlo Ginzburg est un historien majeur dont l’apport méthodologique et la contribution à la création du courant de la microhistoire ont profondément marqué l’analyse culturelle et sociale du passé. Ses travaux sur la sorcellerie et les mouvements religieux subversifs (Le Sabbat des sorcières, 1989 ; Le Fromage et les vers, 1976) sont aujourd’hui des ouvrages essentiels de l’histoire des mentalités. Il est également historien de l’art.

Manuela Martini est professeure d’histoire contemporaine.

Julien Théry est professeur d’histoire médiévale. Tous deux enseignent à l’université Lumière Lyon 2.