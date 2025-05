Christophe Pébarthe, L'Histoire est une science sociale. Pour Marc Bloch.

À la veille de sa panthéonisation, Marc Bloch est plus que jamais convoqué par la profession historienne, sinon comme son fondateur du moins comme un ancêtre capital dont il faut préserver l’héritage. L’historien engagé qu’il fut, comme intellectuel autant que comme combattant et résistant, semble occuper une place de choix, la première, dans la discipline historique. Quand il n’est pas réduit à une période, le Moyen Âge, il est lu au seul prisme de l’histoire telle qu’elle est construite aujourd’hui. Or, pour comprendre l’originalité de Marc Bloch, il faut au contraire remettre au jour la compagne capitale de l’histoire en cette première moitié du XXe siècle que fut la sociologie durkheimienne. En 1934, Marc Bloch n’hésitait du reste pas à affirmer : « Le sociologue, l’historien – je suis de ceux qui, entre ces deux noms, ne voient nul abîme. » Cette affirmation n’allait déjà pas de soi. L’abîme n’a cessé de croître depuis lors. Autrement dit, son travail historique initiait une manière nouvelle de faire de l’histoire qu’il n’a pu prolonger du fait de son destin tragique. Il contient aujourd’hui encore nombre d’innovations inexplorées qui pourraient enrichir les travaux des historiens.

Avec Marc Bloch, il s’agit donc d’adosser l’histoire-problème au geste critique, c’est-à-dire à la démocratie, et d’envisager une autre formation initiale et continue des citoyens.

Christophe Pébarthe est maître de conférences en histoire grecque, université Bordeaux Montaigne. Il est le co-auteur de Démocratie Manifeste ! (publié avec Barbara Stiegler chez le même éditeur).