Marc Bloch, Carnets inédits. 1917-1943

La publication de deux carnets inédits de Marc Bloch, son « anthologie personnelle » de notes et de citations, représente en soi un événement qui ne pourra manquer de susciter l’attention du public. Ce serait une erreur, cependant, de la considérer comme un simple document historique. Ces carnets nous donnent accès au laboratoire de son expérience morale, politique et civique, jusqu’à présent inaccessible aux regards indiscrets – la prose scientifique du grand historien ne concédant rien, ou presque, à la confession, à l’autobiographie, au détail intime.

En marge de la publication des carnets – « Quelques notes de lecture », 1917, et « Mea », 1940 –, Massimo Mastrogregori, spécialiste mondialement reconnu de cette œuvre, analyse dans une longue postface les écrits politiques de Bloch, replace les notes de l’anthologie personnelle dans leur contexte, discute les enjeux, toujours actuels, de l’expérience politique de l’historien et des usages publics de l’histoire.

Marc Bloch (1886-1944), historien, fut professeur d’histoire médiévale à l’Université de Strasbourg puis d’histoire économique à la Sorbonne. À partir de 1929, il dirigea, avec Lucien Febvre, les Annales d’histoire économique et sociale. Résistant, il fut fusillé en juin 1944. Il est l’auteur d’ouvrages historiques fondateurs, parmi lesquels Les Rois thaumaturges(1924) et La Société féodale (1939-1940).