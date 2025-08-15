Jean-Luc Lagarce, Vincent Dedienne, Il ne m'est jamais rien arrivé

Parfois je fais appel à ce souvenir formidable – en le vivant je savais déjà qu’il serait un souvenir heureux – « une nuit‚ dans Tiergarten à Berlin‚ sous la lune‚ la chaleur douce‚ j’avais joui avec un garçon‚ je traversais un champ‚ j’étais seul et je savais que ma vie fut belle aussi ».

Qui était réellement Jean-Luc Lagarce ? Pour son projet, Vincent Dedienne explore les carnets d’écriture de l’un des plus grands dramaturges de la fin du XXe siècle. Au fil des années, se dessine le portrait intime d’un jeune homme drôle et terrifiant.

C’est une vie solitaire et sentimentale entre Paris et Besançon dans les années 1980. La vie d’un fou de théâtre, qui voit apparaître le Sida et mourir Coluche et Simone Signoret. Une grande et une petite vie à la fois.

Pour évoquer la vie artistique et privée de l'auteur de Juste la fin du monde, Vincent Dedienne a choisi principalement des extraits du Journal 1 (1977-1990) et Journal 2 (1990-1995) de Jean-Luc Lagarce ainsi que des passages des récits Le Voyage à La Haye et Le Bain issus de Trois Récits.

Création de Vincent Dedienne en janvier 2025 au Théâtre de l’Atelier (Paris) dans une mise en scène de Johanny Bert. (Un spectacle présenté en parallèle de la création de Juste la fin du monde avec Vincent Dedienne dans le rôle de Louis.)