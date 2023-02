"Une poétique des textes possibles". Conf. de Marc Escola (séminaire de William Marx, Collège de France)

Le mardi 7 février, à 18h, Marc Escola sera l'invité du séminaire de William Marx "Actualités de la recherche en littérature" qui fait suite à son cours sur Valéry ou la littérature" (17h), pour une conférence intitulée :

Une poétique des textes possibles

"Parmi les intuitions les plus fortes placées par Paul Valéry au fondement d’une réflexion sur la poétique, on trouve une définition de l’art qui l’assimile à « une manière de faire entre autres manières de faire »: « S’il n’y a qu’une manière de faire, on ne parlera jamais du mot art. Mais lorsqu’il y a plusieurs manières de faire, le mot art pourra s’employer pour désigner l’une quelconque de ces manières. » (Cours de Poétique, t. II, p. 418 et 543). Toute œuvre s’élabore ainsi dans « une sorte de possibilités diverses présentées », ce qui signifie sans doute que le processus créateur a toujours affaire à plusieurs œuvres d’abord également possibles, parmi lesquelles il s’agit à tout instant de choisir, c’est-à-dire aussi de refuser — l’art emportant logiquement l’échec comme condition de sa possibilité.

On se demandera si cette conception de l’art doit rester cantonnée au temps de l’élaboration de l’œuvre, comme Valéry l’a toujours voulu, ou si une poétique ainsi conçue peut légitimement s’étendre aux deux autres procès dont toute œuvre littéraire fait l’objet : la dynamique de sa lecture et la série des interprétations qui ont pu ou peuvent en être données. Une poétique des textes possibles nommerait alors l’idéale solidarité de la poétique, de la rhétorique et de l’herméneutique — en même temps qu’un pléonasme." — M. E.

—

Marc Escola est Professeur de littérature française de l’âge classique et de théorie littéraire à l’Université de Lausanne.

Il est l’auteur de plusieurs essais sur les rapports entre morale et fiction au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles : dans les Caractères de La Bruyère (Brèves questions d’herméneutique et Rhétorique du discontinu, Champion, 1999), les Fables de La Fontaine (Lupus in fabula, Presses Universitaires de Vincennes, 2004), ou les Contes de Perrault (Gallimard, 2005). Il a également donné pour les éditions GF-Flammarion une série d’éditions de textes dont une Anthologie de nouvelles galantes du XVIIe siècle (2004), les Trois Discours sur le Poème dramatique de Corneille (1999 ; 2020), les Journaux de Marivaux (2010) ou encore les Pensées sur la justice de Pascal (2011).

Il a supervisé plusieurs ouvrages de théorie littéraire (Le Malentendu. Généalogie du geste herméneutique, puv, 2003 ; Complications de texte : les microlectures, Fabula, 2007 ; Théorie des textes possibles, Crin n° 57, 2012 ; La Bibliothèque des textes fantômes, Fabula, 2014 ; Débattre des fictions, Fabula, 2020 ; Avec Denis Guénoun, MétisPresses, 2020), Littérature seconde ou la Bibliothèque de Circé (Kimé, 2015, avec Sophie Rabau), et tout récemment : Le Misanthrope corrigé. Critique et création (Hermann, 2021). Son essai sur le théâtre de Diderot est à paraître au printemps 2022 aux éditions Mimèsis sous le titre Le Cinéma des Lumières. Diderot, Deleuze, Eisenstein.

Il est aussi directeur de la collection d’essais anthologiques de théorie littéraire « GF-Corpus » (Flammarion), et l’un des animateurs du site www.fabula.org.