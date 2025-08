Édouard Glissant : créolisation, Tout-Monde, mondialité. Redéfinir l'universel (Mairie du Lamentin, Martinique & en ligne)

Troisième conférence du Cycle « Édouard Glissant, de Lézarde en Cohée. Itinéraires d'une pensée-monde et du Lamentin-rhizome »

Cycle de conférences de Loïc Céry, avril à décembre 2025

Pour la 3e conférence du cycle, c’est tout le versant crucial du rapport au monde de la pensée d’Édouard Glissant qui sera abordé. Versant définitoire, pour une pensée qui vise en son essence, une redéfinition des liens entre le lieu premier et le monde, entre l’identité et l’ouverture – à tel point que c’est par ces aspects que cette pensée continue de proposer de nouveaux modèles où tout un chacun peut se reconnaître aujourd’hui à travers le monde. En s’éloignant des généralités souvent parcourues dans ce champ, le propos sera l’occasion de cerner avec précision les notions de créolisation, de Tout-Monde et de mondialité si souvent évoquées, et finalement les modalités selon lesquelles Glissant envisage une complète reformulation de l’interculturalité. Il s’agira en somme d’examiner comment l’écrivain propose par sa réflexion et dans son œuvre, de nouveaux repères philosophiques et anthropologiques qui in fine, vont redéfinir de fond en comble les notions d’humanisme et d’universel, en y désactivant l’héritage ethnocentrique occidental au profit d’une vision ample et dynamique, celle d’une « poétique du Divers ».

Conférence donnée à la Mairie du Lamentin (Martinique) et retransmise en direct sur la page Facebook de la Mairie du Lamentin.

Samedi 9 août 2025, 10h (Lamentin), 16h (Paris).