Le Banquet du livre (Lagrasse, Aude)

Le corps est devenu un enjeu majeur des débats contemporains, au cœur d’un affrontement idéologique entre progressisme et réaction. Cette polarisation s’illustre notamment dans le détournement du slogan féministe « My body, my choice* » par des figures d’extrême droite, comme Nick Fuentes, influenceur masculiniste et suprémaciste, qui proclame « Your body, my choice. Forever* ». Cette provocation traduit un glissement des anciennes oppositions du corps et de l'esprit vers un conflit entre émancipation et domination.

Dans ce contexte, les luttes autour du corps traduisent une confrontation globale : d’un côté, les défenseurs de l’égalité, du féminisme, des droits des minorités et de l’autodétermination ; de l’autre, les tenants de l’ordre traditionnel, de la virilité exacerbée, du rejet des migrants et de la violence armée. Les débats sur le corps deviennent ainsi le reflet de tensions sociétales plus larges, que l’on retrouve dans les conflits géopolitiques, les politiques identitaires et les mouvements sociaux.

Le corps est à la fois un terrain de domination et un levier d’émancipation. Il cristallise des enjeux éthiques, politiques, esthétiques : contrôle ou libération, norme ou diversité, unité ou pluralité.

Ce n’est plus simplement « le » corps qui est en question, mais « les » corps – dans leur multiplicité, leurs différences, et les mondes qu’ils permettent de construire.

Le Banquet du livre de l’été 2025 propose de réfléchir à cette question du « choix des corps » en dépassionnant le débat, en refusant les logiques de front contre front, et en ouvrant un espace d’exploration sensible et pluraliste. Il en examinera de nombreuses dimensions : éthique, identités, maladie, vieillissement, violence, racisme, antiracisme, sport, féminisme, esthétique, migrations, culture Sourde, douceur ou encore poésie des corps. En interrogeant ce que signifie « faire le choix des corps », l’événement invite à imaginer un monde réconcilié avec les corps, libre et ouvert à la diversité. Un idéal incarné dans des corps multiples, riches de leurs expériences et de leurs droits.

