Literaturen der Alpen / Littératures des Alpes / Letterature delle Alpi / Alpske književnosti

Congrès annuel 2025 de l'Association Suisse de Littérature Générale et Comparée (ASLGC/SGAVL)

Altdorf, gare d'Altdorf, UKB (10-11 et 13 septembre) et Stiftung Papilio (12 septembre)

Organisation : Jonas Frick, jonas.frick@unilu.ch

Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und das Urner Institut Kulturen der Alpen laden vom 10. bis zum 13. September 2025 zur Tagung Literaturen der Alpen nach Altdorf ein.

Im Fokus stehen literarische Auseinandersetzungen mit der alpinen Welt, von idyllischen Naturbildern über touristische Exotisierung bis hin zu ökologischen Krisen im Anthropozän. Die Tagung versammelt Perspektiven aus verschiedenen Sprach- und Literaturräumen des Alpenbogens und fördert vergleichende Ansätze. Die Vorträge sind öffentlich und Gäste sind herzlich willkommen.

Die Vorträge und Kolloquien finden in den Tagungsräumen der UKB am Bahnhof Altdorf (10., 11. & 13. September) und in den Räumen der Stiftung Papilio (12. September) statt.

Zusätzlich unterstützt durch die Forschungskommission der Universität Luzern und durch weitere Mittel der interuniversitären Doktoratskooperation "Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft" (Université de Fribourg, Université de Genève, Université de Lausanne, Universität Zürich).

Programme