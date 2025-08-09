Registration for the ASMCF Conference 2025 (Kent) : "Nomadismes"

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour la Conférence ASMCF 2025 "Nomadismes," qui se deroulera à l’Université de Kent le 2 et 3 Septembre 2025.

Afin de réserver votre place, nous vous invitons à vous inscrire avant le 20 août 2024 en utilisant le lien Eventbrite suivant : https://www.eventbrite.com/e/nomadismes-asmcf-2025-tickets-1361374019339?aff=oddtdtcreator

Plus de détails sur la conférence…

—

The registration is now open for the 2025 ASMCF Conference "Nomadismes" taking place at the University of Kent on 2-3 September 2025.

To secure your spot, we kindly request that you register by August 20, 2024. Please use the Eventbrite link provided below to complete your registration: https://www.eventbrite.com/e/nomadismes-asmcf-2025-tickets-1361374019339?aff=oddtdtcreator

Cécile Guigui

Conference Officer, ASMCF