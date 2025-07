Colloque international "Jean Cocteau : le déniaisement des lettres et des arts"

Cerisy-la-Salle, du lundi 4 au dimanche 10 août 2025

Comment approcher et comprendre aujourd’hui la démarche créatrice de Cocteau, cet artiste aux dons multiples qui, s’affirmant en tout comme poète sans se laisser cantonner dans les territoires traditionnels de la poésie, fut aussi dessinateur, chorégraphe, scénographe, romancier, essayiste, réalisateur, éditeur et acteur à l’occasion, auteur de théâtre et de cinéma, homme de presse et de radio, peintre, décorateur de monuments publics, céramiste, etc., suivant les impulsions de sa personnalité explosive et l’idée qu’une œuvre d’art « doit satisfaire toutes les muses » ? Aux reproches de dispersion et d’amateurisme régulièrement formulés par ses contemporains, Cocteau a opposé la continuité cachée de Picasso, son grand modèle, « la seule dont on ne se lasse pas et dont on ne s'aperçoive qu'avec le recul ou sous un certain angle », et les pratiques de déniaisement d’un Satie et d’un Radiguet. Déniaiser consiste, à leur exemple, à sortir la littérature et les arts de leurs routines, traditions ou modes, et, pour chaque auteur, à ne pas se répéter soi-même. Cocteau s’y emploie en jouant la carte de la pluralité des arts et de l’intermédialité. Le colloque vise à mettre en avant et illustrer la constance, la portée et la cohérence profonde de sa démarche, en essayant sur elle la clé de lecture de ce principe de déniaisement, à l’épreuve des théories contemporaines de l’intermédialité.

