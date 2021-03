Pierre Corneille

Trois Discours sur le poème dramatique

Édition : Marc Escola, Bénédicte Louvat

GF-Flammarion (n° 1025)

Parution le 24/03/2021 — 336 p. — EAN : 9782080244345



En 1660, Corneille donnait une édition en trois volumes de son Théâtre complet, qui faisait de son œuvre un monument. Dès lors, faut-il lire les Trois Discours sur le poème dramatique, qui ouvrent chacun des volumes, comme une manière de testament poétique délivré par un dramaturge vieillissant, qui quitterait ainsi la scène en prenant congé de son public?

Loin de n’offrir qu’un commentaire de ses pièces, Corneille entendait proposer non seulement une poétique à l’usage des dramaturges de son temps, mais encore renouveler le geste inaugural de la théorie littéraire.

Lisons donc ces Discours comme s’il s’agissait de la Poétique d’Aristote, rédigée par Sophocle et donnée par lui en préface d’Œdipe Roi.

Feuilleter l'ouvrage…



Dossier :

1. Le statut de la fiction

2. Corneille et les règles : la Querelle du Cid

3. Les genres dramatiques

4. Fidélité et invention

5. L’unification dynamique de l’action

6. La liaison des scènes : les unités de temps et de lieu

7. Les caractères

8. Les formes de la « diction »

9. Les effets du poème dramatique.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…