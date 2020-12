Avec Denis Guénoun

Hypothèses sur la politique,le théâtre, l'Europe, la philosophie

Textes réunis par Éric Eigenmann, Marc Escola et Martin Rueff

Genève, MétisPresses, coll. "Voltiges"

Date de publication: 04.12.2020

464 p. —EAN: 9782940563784 — 30 CHF • 28 €

Denis Guénoun est l’auteur à ce jour d’une quarantaine d’ouvrages et de trois œuvres au moins, si l’on tient à distinguer la théorie dramatique, la spéculation philosophique, politique et théologique, et les écritures théâtrales, que celles-ci aient leur lieu d’abord dans des textes ou directement sur le plateau. Mais faut-il distinguer, et surtout: le peut-on?

Si chacune de ces œuvres a déjà rencontré son audience, et leurs propositions respectives un accueil grandissant, ces différents publics ne s’étaient pas encore trouvés. Le présent volume vient installer lecteurs et spectateurs de Denis Guénoun sur une même scène — celle où la littérature, la philosophie, la politique, la théologie, la morale même acceptent de se soumettre à une inédite distribution pour mieux se donner la réplique.

Lire sur Fabula l'introduction du volume…

Avec des textes de Robert Abirached, Romain Bionda, Bernard Bloch, Jean-Baptiste Brenet, Judith Butler, Christophe Chalamet, Danielle Chaperon, Michel Deguy, Thomas Dommange, Olivier Dubouclez, Éric Eigenmann, Marc Escola, Denis Guénoun, Émeline Jouve, Esa Kirkkopelto, Nathalie Kremer, Jean-Louis Jeannelle, Alexis Leprince, Hervé Loichemol, Bénédicte Louvat, Lise Michel, Jean-Luc Nancy, Maria J. Ortega Máñez, Martin Rueff, Stanislas Roquette, Ivan Segré, Patrick Suter et Jérôme Thélot.

*

Table des matières

PROLOGUE: HYPOTHÈSES SUR UN LIVRE

Lever de rideau | 11

Éric Eigenmann, Marc Escola et Martin Rueff

Avant-propos | 17

Robert Abirached

Pourquoi des hypothèses? | 21

Denis Guénoun

HYPOTHÈSES SUR LE THÉÂTRE

Lire, voir le théâtre | 29

Romain Bionda

«En attendant leur tour» | 47

Lise Michel

Le théâtre qu’on fait, le théâtre qu’on voit | 59

Bénédicte Louvat

Descendre au parterre | 71

Marc Escola

Après le drame | 87

Danielle Chaperon

Apocatastase scénique | 103

Esa Kirkkopelto

Dramaturgie de la faille | 121

Patrick Suter

Ruptures | 135

Denis Guénoun

HYPOTHÈSES SUR LA PAROLE

La puissance et l’acte | 143

Martin Rueff

Le poème prophète de malheur? | 175

Michel Deguy

Une pensée du jeu mise en jeu | 181

María J. Ortega Máñez

HYPOTHÈSES SUR LA POLITIQUE ET SUR LA PHILOSOPHIE

Hypothèses sur les Arabes (et l’Europe) | 199

Jean-Baptiste Brenet

Le poème juif dans les Hypothèses sur l’Europe | 215

Ivan Segré

Chercher un nom | 225

Thomas Dommange

HYPOTHÈSES SUR LA SCÈNE

Le jeu et le creux | 249

Olivier Dubouclez

Histoire et nouveauté | 269

Christophe Chalamet

Voir les mots... | 281

Nathalie Kremer

La révolte des fils | 301

Éric Eigenmann

Pour la poétique du Citoyen | 325

Jérôme Thélot

Mai, juin, juillet et le devenir-révolution | 339

Émeline Jouve

Chemin(s) vers la parole | 355

Alexis Leprince

LE PARTAGE DES HYPOTHÈSES

Un attroupement qui transforme l’énergie | 379

Bernard Bloch, entretien avec Éric Eigenmann

Une gêne politique à l’égard des ruptures | 385

Hervé Loichemol

Éprouver le fondement non-politique de la politique | 389

Stanislas Roquette, entretien avec Éric Eigenmann

ÉPILOGUE: HYPOTHÈSES SUR LA VIE ET SUR L’ŒUVRE

Un sémite de plus | 399

Jean-Louis Jeannelle

Préface à l’édition américaine de Un sémite | 409

Judith Butler

Un autre sémite | 417

Jean-Luc Nancy

À propos du texte de Jean-Luc Nancy: «Un autre sémite» | 427

Denis Guénoun

Le chantier | 431

Denis Guénoun

Chronologie | 439

Publications de Denis Guénoun | 447

Les auteurs | 459

*

Voir/commander le livre sur le site de l'éditeur…