9 mars 2022 – 17h00



Dans le cadre du séminaire : Automates, Surmarionnettes. Dans les marges des avant-gardes.

Séance 5 : Dialogue autour du spectacle « Memorias de abajo. Adaptación de relatos de Leonora Carrington para teatro de juguete » (Compagnie Caracola Producciones, Mexique)

La rencontre se déroulera en espagnol (avec traduction synthétique) et sera animée par Arianna Berenice De Sanctis (MCF études théâtrales et ethnoscénologie, Université Côte d’Azur)



Ce projet, qui s’insère dans la suite des travaux de recherche su projet « RAG – RELIRE LES AVANT-GARDES », a été sélectionné au sein du programme INEUPUP (Innovative European PUPpetry).



Le séminaire est organisé par Arianna De Sanctis, Serge Milan et Barbara Meazzi (Université Côte d’Azur), en collaboration avec Emilia David (Università degli Studi di Pisa).