Bricoler des éditions numériques (Rouen)

La métaphore du bricolage, proposée par Claude Lévi-Strauss dans La Pensée sauvage en 1962, a été massivement reprise pour interroger les dimensions techniques, pratiques et politiques des humanités numériques ces dernières années. Ce colloque propose de poursuivre ces discussions autour de l’édition numérique. L’expérimentation de nouvelles formes d’écriture, l’invention de chaînes d’édition par le ré-agencement de briques informatiques, ou les tensions épistémologiques et professionnelles des bricolages collectifs et individuels seront, entre autres, au cœur de nos discussions.

Du lundi 30 juin au mardi 1er juillet 2025

À l'Université de Rouen Normandie, site de Mont-Saint-Aignan (Maison de l’Université, 1 place Emile Blondel, 76130 Mont-Saint-Aignan)

et à distance: https://webtv.univ-rouen.fr/lives/en-direct-de-la-maison-de-luniversite/

Organisation : Chaire d’excellence en édition numérique (titulaire : Marcello Vitali- Rosati ; responsable scientifique : Tony Gheeraert)

Coordination: Edgar Lejeune, Clara Grometto, Antoine Fauchié, Marion Lata

—

Programme

30 juin - Salle de conférences - Maison de l'Université - Mont-Saint-Aignan (76130)

9H30-10H30 : CONFÉRENCE PLENIERE D’OUVERTURE

Margot Mellet (Université de Sherbrooke) « Inachevé de bricolage. Quand bricoler signifie penser »



Pause (patisseries, café et poster de la Chaire)

11H-12H30 1ER PANEL : PROFESSIONS, NORMES, SAVOIRS TACITES. Modérateur: Edgar Lejeune, CEREDI

Pierre Depaz (Karlsruhe School of Design) « Entre le hacker et l’artisan : le bricolage dans le monde de la programmation »

Inès Burri (HiSoMA, université Jean-Moulin Lyon III & CNRS) « Parcours d’une ingénieure en SHS : "C’est en bricolant qu’on devient bricoleur" »

Sarah Gaucher et Anne Garcia-Fernandez (Litt&Arts, Université Grenoble Alpes & CNRS), « Le bricolage : de la digital naive à la spécialiste du numérique »

14H-15H30 : 2E PANEL : BRICOLAGES COLLECTIFS. Modérateur: Yohann Deguin, CEREdI

Équipe de la plateforme Estrades (Université de Strasbourg & CNRS) « De l’expérimentation à la structuration : ingénierie collective et édition numérique »

Julie Giovacchini et al. (Plateforme EMAN); « Bricoler un pipe-line éditorial pour une communauté de chercheureuses en LLSHS : l’ex‐périence EMAN2tacteo2EMAN »

Nicolas Sauret (Paragraphe, Université Paris 8) « Recherche-action en édition scienti‐fique : du script à l’infrastructure »

15H30-16H30 : MOMENT CONVIVIAL DE PRÉSENTATION DES PREMIÈRES RÉALISATIONS DE LA CHAIRE D’EXCELLENCE EN ÉDITION NUMÉRIQUE

16H30-17H30 : 3E PANEL : BRICOLAGES INDIVIDUELS MODÉRATEUR : SANDRA PROVINI (CÉRÉDI)

Tony Gheeraert (CÉRÉdI, Université Rouen Normandie) « Mon problème avec la TEI. Réflexions bricolées sur les inhumanités numériques»

Thomas Lebée (Musée du Louvre) « Éditer et diffuser la correspondance dispersée de l’égyptologue Auguste Mariette »

18H-19H30 : LANCEMENT DE LA COLLECTION « DE CODE ET DE PLOMB » ET DU LIVRE DE MARCELLO VITALI-ROSATI C’EST LA MATIÈRE QUI PENSE À LA LIBRAIRIE UNIVERSITAIRE COLBERT (1 PLACE COLBERT, 76130 MONT SAINT-AIGNAN), présenté par Margot Mellet.

Mardi 1er juillet - Salle de conférences - Maison de l'Université - Mont-Saint-Aignan

9H30-11H : 4E PANEL : L’ÉDITION COMME HEURISTIQUE. Modérateur: Marcello Vitali-Rosati (CEREdI, Université de Rouen)

Emmanuel Château-Dutier (Université de Montréal), « Bricoler une méta-bibliothèque en histoire de l’architecture »

Virgile Reigner (CIHAM, Université Lyon III, CNRS & Centre Jean Mabillon, École des Chartes), « L’édition numérique comme boîte à outils pour l’analyse documentaire. Le cas de la diplomatique médiévale »

Matteo Zibardi (CERES, Sorbonne Université), « Bricoler l’alignement textuel bilingue. L’étude de cas des Mémoires de Carlo Goldoni »

Pause (patisseries, café et poster de la Chaire)

11H30-12H30 : 5E PANEL : LIMITES DE L’ÉDITORIALISATION Modérateur: Antoine Fauchié (Univ. Rouen, CEREdI)

Louis-Olivier Brassard (Université de Montréal) « Bricoler les programmes, programmer les bricoles : trois petites éditions numériques pour réfléchir aux frontières des gestes éditoriaux »

Anaïs Vignoles, Elisa Caron-Laviolette et Sébastien Plutniak (Université de Liège; TEMPS, Université de Nanterre & CITERES, CNRS), « L’écosystème archeoViz : un libre bricolage pour l’éditorialisation et la diffusion web de données archéologiques spatialisées »

14H-15H : 6E PANEL : CONTOURS ET LIMITES DE LA PAGE. Modérateur: Tony Gheeraert (Univ Rouen - CEREdI - PURH)

Mathilde Verstraete et Lucia Floridi (Université de Montréal & Université de Bologne) « Bricoler une édition critique numérique. La Sylloge Parisina entre rigueur philologique et tâtonnements techniques »

Julien Dehut (ERIAC, Université de Rouen-Normandie), « Oikeiosis et bricolage. Faire sienne une édition numérique d’Homère »

Pause (patisseries, café et poster de la Chaire)



15H30-16H30 : 7E PANEL : CIRCUIT INFORMEL DE PUBLICATION ET DIFFUSION DES SAVOIRS. Modératrice: Marion Lata (Univ. Rouen, CEREdI)

Brigitte Carole Oyane Eyeghe (Université de Limoges); « Articles scientifiques au Gabon : entre abondances des publications et réception naïve des avancées scientifiques »

Valère Clauzel (Héritages, CY Cergy Paris Université & CNRS & Ministère de la Culture), « S’auto-publier en continu. Micro-histoire d’un blog personnel »

Pause

17H-17H30 : CONCLUSIONS DU COLLOQUE​

​Cet événement est organisé par la Chaire d'excellence du laboratoire CEREdI (UR 3229), en partenariat avec le Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques (CRIHN) de l’Université de Montréal, dirigé par Michael E. Sinatra, et avec le programme "Revue 3.0, Écrire, Transmettre, Découvrir", (revue30.org), dirigé par Marcello Vitali-Rosati et subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.