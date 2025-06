7e colloque international Yves Navarre : Voyage/Voyages (Joucas, France)

Les Amis d’Yves Navarre organisent leur septième colloque international les 19 et 20 septembre prochains à Joucas dans le Luberon, où Yves Navarre avait une maison de campagne. Il aura pour thème « Voyage/s ». La Ville de Joucas accueille gracieusement l’événement dans son Centre culturel.

Pour l’édition 2025 du colloque international Yves Navarre, qui se tiendra à Joucas les 19 et 20 septembre, l’association des Amis de l’auteur propose aux intervenant·es de se pencher sur l’importance du Voyage et des voyages dans la vie et dans l’œuvre du Prix Goncourt 1980. Elle a invité des universitaires, des étudiants, des lecteurs et des lectrices d’Yves Navarre, des proches de l’auteur, des témoins, des professionnel·les du monde de la communication et de la culture. La nouvelle édition de cet événement biennal est fidèle à la volonté des organisateurs : faire de leur colloque littéraire un moment d’échanges et de partage, avec exigence et sans élitisme. Le programme promet des vagabondages dans les pas de l’écrivain et des personnages de ses romans, du Luberon à l’Espagne, en passant par Paris et l’Allemagne.

Le colloque Yves Navarre de Joucas est ouvert au grand public et gratuit, sur inscription. Il est possible de réserver sa place sur la plateforme HelloAsso pour une journée en particulier ou pour la totalité de l’événement, et d’assister à tout ou partie des interventions.

Inscriptions sur HelloAsso :

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-d-yves-navarre/evenements/7e-colloque-international-yves-navarre-joucas-septembre-2025

—

Le voyage et les voyages au programme

VENDREDI 19 SEPTEMBRE

9h00-9h30 • Accueil au Centre culturel de Joucas.

9h30-10h00 • Ouverture du colloque par Lucien Aubert, maire de Joucas et par Sylvie Lannegrand, présidente des Amis d’Yves Navarre.

10h00-10h35 • « Un petit vélo dans la tête : les voyages d’Yves Navarre en solitaire » par Karine Baudoin.

10h35-10h50 • Pause.

10h50-11h25 • « No me olvidarás, ¿verdad? – nouvelles paternités, nouvelles sensualités dans le voyage à Huelva d’Yves Navarre » par Francisco Montañez.

11h25-12h00 • « Les voyages du Galopin » par Cyril Viguié.

12h00-13h30 • Pause déjeuner.

13h45-14h20 • « The mad man y La Loca : émois et moi » par Frédéric Canovas.

14h20-14h55 • Entretien de Marie-Claude Bonniol avec Sylvie Lannegrand.

À partir de 16h00, lancement des Œuvres complètes 1981-1983 d’Yves Navarre (H&O, 2025) [Événement privé, sur invitation].

—

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

8h45-9h00 • Accueil au Centre culturel de Joucas..

9h00-9h35 • « Yves Navarre en Allemagne – L’errance d’un conférencier ambulant » par Richard Brütting.

9h35-10h10 • « L’exigeante espérance de beaux voyages » par Brigitte Louichon.

10h10-11h00 • Pause et exposition de cahiers du manuscrit du Jardin d’acclimatation.

11h00-11h35 • « Le voyage fantasmé dans Le Temps voulu ou ‘En attendant Duck…’ » par Hervé Malblanc.

11h35-12h00 • Suite de l’exposition.

12h00-13h30 • Pause déjeuner.

13h45-14h20 • « Du côté de chez Mann. Voyage dans les lettres allemandes : de l’influence de Thomas Mann dans l’œuvre d’Yves Navarre » par Philippe Leconte.

14h20-14h55 • « Paris-Joucas : Yves Navarre, un ‘dos tourné’ provençal » par Maxime d’Ornant.

14h55-15h30 • « Désir sud : une mélancolie méridionale » par Rodolphe Perez.

15h30-15h45 • Clôture par Sylvie Lannegrand.

—————-