Les lieux de la collaboration littéraire (séminaire "Co-écrire et collaborer en littérature (XXe-XXIe siècles)", Paris)

Les lieux de la collaboration littéraire

Séminaire "Co-écrire et collaborer en littérature (XXe-XXIe siècles)"

Université Paris Cité, Halle aux Farines, salle 064E, 10h30-12h30

Ce vendredi 27 juin aura lieu la dernière séance de notre séminaire consacré aux questions de co-écriture et de collaboration. Cette séance abordera les lieux institutionnels liés à la collaboration, et en particulier les maisons d’écrivains et les résidences d’artistes. Nous aurons le plaisir d'écouter à cette occasion :

- Esther Demoulin (Université Paris Cité) : « De la maison des Daudet à Draveil au Moulin de Villeneuve du couple Triolet/Aragon : scénographies duelles de la collaboration littéraire »

- Arno Bertina (écrivain, EHESS), lors d’un entretien animé par Jean-Marc Baud (FNRS/Université de Namur) autour des pratiques collectives en résidence.

La séance aura lieu dans la salle 064E de la Halle aux Farines, de 10h30 à 12h30/13h00.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient assister à la séance à distance, voici un lien zoom :

https://u-paris.zoom.us/j/87661540183?pwd=7RcDQdmd1TyRUKkYOhld3syJ9HVgGX.1

ID de réunion: 876 6154 0183

Code secret: 293582