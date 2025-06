Les corps autres dans la BD : métalliques, spongieux et non-humains (Angoulême)

Les Corps Autres dans la BD : métalliques, spongieux et non-humains

Les rencontres d’Angoulême - Corps et bandes dessinées.

Penser et comprendre la BD (11e édition)

Colloque 15, 16 et 17 octobre 2025

Programme

Mercredi 15 octobre

Accueil – 13h 30

Discours de bienvenue – 14 h 15

Présentation – 14 h 45

Séance 1. Dissemblances et similitudes

15 h - Laurie Dekhissi "Monstrueusement autre : langage et corps dissidents dans Moi, ce que j’aime, c’est les monstres d’Emil Ferris"

15 h 20 - Seddaoui Fatima "Analyse du corps autre exploré dans une BD de José Roosevelt (Juanalberto- Maître de l'Univers)"

15 h 40 - Marc Ang-Cho "Le Body Horror dans l’œuvre de Tsutomu Nihei : Une biomécanique de l’altérité"

16 h – Débats

16 h 20 – Pause

16 h 40 - Gaëtan Le-Coarer, Marc Veyrat et Jordan Frasier Emery "Les mécaniques d’altérité : la suite(case) de l’in/humain"

17 h - Julie Gallego "Schtroumpf dans le bleu, Gnap dans le noir et Schlips dans le rouge : un corps à schtroumpfer"

17 h 20 - Débats

***

Jeudi 16 octobre

Séance 2. Flous et incertains

09 h 30 - Flavio Paredes Cruz "Ces corps non-humains, enveloppes des anxiétés bien humaines : les personnages protéiformes d’Alberto Montt"

09 h 50 - Pauline Gounelle "just a little moment – Jay Pirfano Kristoffersson. Corps liquides et genres fluides"

10 h 10 – Débats

10 h 30 - Pause

10 h 50 - Nathalie Guimbretière "Entre ontologies fluctuantes et matérialités non-binaires : analyse des corps transitionnels dans la bande dessinée contemporaine"

11 h 10 - Patrice Léche "De l’humain à l’hybride dans les Comics"

11 h 30 - Monica Venturi Delporte "Carbone 6 et Silicium 14 : quand la BD nous raconte ‘l’après-homme’"

11 h 50 - Débats

***

Séance 3. La consistance corporelle

14 h - Elsa Blaise "Étude de cas de Le discours de la panthère de Jérémie Moreau. Vers une nouvelle forme d’anthropomorphisme dans la bande dessinée ?"

14 h 20 - Alan Van Brackel "« Là, regarde, une montagne de neige » : non-humain, et non-animal, trois modes de représentation alternatifs de Moby Dick le cachalot"

14 h 40 – Débats

15 h – Pause

15 h 30 - Cindy Gervolino "A comic strip tease : Amilalités humanoïdes et corps érotiques dans Tropikal Mambo de Carlos Nine"

15 h 50 - Valérie Jacob Blanchemanche "Des arbres aux algues, l’inquiétante étrangeté des corps verts ou terreux"

16 h - Philippe Mercier "Machine Man au corps de métal"

16 h 10 – Débats

***

Vendredi 17 octobre

Séance 4. Le bouleversement des images et des personnages

09h - Camilla M. Navas Andreoni "Chair, écailles, étoiles : représentation de l’Autre et du Même dans les adaptations en bande dessinée de The Dunwich Horror par H.P. Lovecraft"

09 h 20 - Florent Perget "Du Robot le plus fort du monde (Tezuka, 1964-1965) à Pluto (Urasawa, 2003-2009), le corps robotique comme vecteur de la réécriture graphique : réflexions génériques, esthétiques et stylistiques"

09 h 40 - Pichaiwat Saengprapan "Mushishi, les mystères de la nature"

10 h – Débats

10 h 20 – Pause

10h50 - Hippolyte Girier "La figure monstrueuse dans Celui qui se cache dans les ténèbres par Skottie Young et Jorge Corona"

11 h 10 - Jérôme Dutel "Rien qu’une couleur entre le noir et le blanc. Une analyse de La Couleur tombée du ciel chez Breccia, Lalia et Tanabe"

11 h 30 – Débats

11 h 50 – Conclusions du colloque

Ce colloque est ouvert à tous et toutes dans la limite des places disponibles.