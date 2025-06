Ancient sexuality revisited (King's College de Londres)

L’étude de la sexualité dans l’Antiquité est dominée depuis plusieurs décennies par les « études de genre » qui ont certes contribué à faire avancer considérablement ce champ de recherche, mais ont quelque peu éclipsé les études philologiques dans ce domaine. Le but du colloque « Ancient Sexuality Revisited » est de réunir les spécialistes des textes de l’Antiquité grecque et romaine afin d’apporter un nouvel éclairage sur les pratiques sexuelles des anciens à la lumière des découvertes les plus récentes. Existe-t-il une adéquation entre les pratiques sexuelles représentées et les pratiques réelles ? Comment les anciens utilisaient-ils la sexualité pour glorifier ou humilier leurs contemporains ? Dans quelle mesure les Grecs et les Romains se définissaient-ils à travers leur sexualité, perçue comme différente de celles des Barbares ? En quoi la sexualité est un élément fondamental dans l’historiographie antique ? Peut-on déjà parler de santé sexuelle dans les textes médicaux de l’Antiquité ? C’est à ces questions que tâcheront de répondre des spécialistes d’histoire, de poésie, de philosophie, de médecine, d’anthropologie et de droit romain.

