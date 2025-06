Traduire et adapter les plaisanteries de Molière en anglais, du XVIIe siècle à aujourd’hui (Lyon)

Colloque international organisé par

Baudouin Millet (Université Lumière – Lyon 2, laboratoire LCE)

et Carine Barbafieri (Université Polytechnique Hauts-de-France, Laboratoire LARSH)

Retrouver sur Fabula l'appel à contributions…

—

Programme du colloque

Jeudi 26 juin 2025

14h. Mot d’accueil de la directrice du laboratoire LCE, Pascale Tollance, et introduction de Baudouin Millet et Carine Barbafieri.

Présidence de séance : Marie Nadia Karsky

14h30 Claude Bourqui (Université de Lausanne), « L’humour moliéresque : principes et procédés ».

15h. Michèle Vignaux (Université Lumière – Lyon 2), « “French Plays, in which true wit’s as rarely found / As Mines of Silver are in English ground”, ou comment “améliorer” les pièces de Molière.

Pause

16h. Clara Manco (Université Paris Cité), « The Sullen Lovers (1668) ou Molière comme stratégie ».

16h30. Line Cottegnies (Sorbonne Université), « Le polyglottisme chez Molière et chez Aphra Behn dans Sir Patient Fancy (1678) ».

20h. Dîner

—

Vendredi 27 juin 2025

Présidence de séance : Marc Martinez

9h30. Thomas Barège (Université Polytechnique Hauts-de-France), « Traduction des “gasconneries” et autres hétérolinguismes de Molière en anglais ».

10h. Baudouin Millet (Université Lumière – Lyon 2), « Les plaisanteries de Molière et le personnage du fop dans les comédies de la Restauration ».

10h30. Pause

Présidence de séance : Clara Manco

11h. Marc Martinez (Université de Rouen), « Transposition et recréation des plaisanteries de Molière : du jeu verbal au jeu théâtral dans The Miser de Henry Fielding (1733) ».

11h30 Véronique Lochert (Université de Haute-Alsace), « Traduire Molière au féminin ».

Déjeuner

Présidence de séance : Line Cottegnies

14h. Suzanne Jones (Cambridge University), « “Laughter is the best medicine” ? Traduire la satire médicale de Molière au-delà de la Manche et à travers le temps »

14h30. Marie Nadia Karsky (Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis), « “Vous vous moquez, je pense ?” Plaisanter avec Molière dans quelques versions britanniques contemporaines du Misanthrope ».

15h. Véronique Duché (University of Melbourne) et Kirk Weeden (Monash University), « Molière aux antipodes ».

15h30. Clôture du colloque.