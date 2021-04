16h-19h par Zoom

Pour y assister, merci de contacter l'organisatrice.

Jérôme Bloch (Icare Entertainment, enseignant à l’ESRA Paris et à l’Université Sorbonne-Nouvelle) « “Œil pour œil (...) pied pour pied”: du syncrétisme biblico-œdipien à l’œuvre dans le cinéma de science-fiction contemporain »

« Tu ne te nourris que de ténèbres : tu ne saurais me nuire, ni à moi, ni à quiconque voit la lumière, jamais » conjecture avec morgue Œdipe, aveugle — au sens figuré du terme, ici — à l’abominable vérité que lui professe Tirésias, prophète de malheur(s), dans la pièce de Sophocle[1]. Tragique méprise dont les conséquences ne seront pas moins féroces que celles promises, dans la Bible, aux hommes inconséquents coupables d’homicide : « (…) tu feras payer corps pour corps, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied »[2]…

Ce constat, de même que la curieuse proximité qu’entretiennent les châtiments corporels infligés à Œdipe dans le mythe grec et ceux réservés aux criminels dans le texte sacré hébraïque, n’aura sans doute pas échappé aux auteurs de films de science-fiction. Formés aux théories mythographiques universalistes, ces derniers ne pouvaient de facto que succomber à la tentation de fusionner les mythèmes[3] œdipiens et vétérotestamentaires.

De l’aube des années 2000 (A.I. Intelligence Artificielle[4]) à la fin du « monde d’avant » (Gemini Man[5]), du cinéma d’animation à grand spectacle (Metropolis[6]) à la romance la plus intimiste (Eternal Sunshine of the Spotless Mind[7]), nous interrogerons la portée psychanalytique et religieuse d’une sélection de films syncrétiques produits aux États-Unis et au Japon.

