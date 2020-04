Tous les matins à 10h, les éditions du Seuil offrent un livre : "Le seuil du jour"

Pour adoucir un peu la situation actuelle, les équipes des éditions du Seuil et du Sous-sol, ainsi que leurs auteurs et traducteurs, permettent de découvrir gratuitement certains de leurs livres.



Durant tout le temps que durera le confinement, le Seuil propose la lecture gratuite et intégrale d’un ouvrage issu des catalogues Seuil et Sous-sol : des pépites, des curiosités, des classiques, des livres à relire et à découvrir…

Cette sélection restera disponible, en ligne, tout le temps de l’opération.

Parmi les premiers titres proposés :

Histoire de chambres, de Michelle Perrot

Bien des chemins mènent à la chambre : la réclusion voulue ou subie, le sommeil, l’amour, la méditation, Dieu, le sexe, la lecture...



